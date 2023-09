RIECCO LA CHAMPIONS LEAGUE/ E’ scattata l’ultima edizione prima della nuova formula decisa dalla UEFA. Due pari dal sapore diverso per Lazio e Milan: i biancocelesti agguantano l’Atletico Madrid all’ultimo respiro grazie a un colpo di testa del portiere Provedel, i rossoneri sprecano e sbattono sul muro Newcastle

di FABIO CAMILLACCI/ E’ cominciata ufficialmente la Champions League 2023-2024: la prima senza Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i due calciatori più volte vincitori del Pallone d’oro e della stessa Coppa Campioni. Ma questa è anche l’ultima Champions a 32 squadre prima della grande rivoluzione. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà tutto: niente più gironi ma una sorta di Superlega in cui tutte le partecipanti disputeranno 8 gare, non più 6 come avviene oggi nei vari gruppi. Inoltre, le prime 8 in classifica si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, dove sfideranno le altre 8 che usciranno dai playoff. Intanto, due pareggi dal sapore diverso per le prime due italiane impegnate quest’anno: la Lazio all’Olimpico agguanta l’Atletico Madrid al 95′ con un incredibile gol di testa del portiere Provedel, il Milan a San Siro spreca troppo e sbatte contro il muro del Newcastle.

Lazio-Atletico Madrid 1-1. La squadra del grande ex Simeone passa in vantaggio nel prim o tempo grazie a un gol di Barrios al 29′, favorito da una deviazione del giapponese Kamada. Come detto, a sorpresa ci pensa Ivan Provedel a salvare i biancocelesti all’ultimo respiro (nella foto: il colpo di testa vincente del portiere). In precedenza, l’estremo difensore laziale aveva evitato il raddoppio degli spagnoli. Ma per quanto visto in campo il pareggio è giusto. Curiosità, Provedel in carriera era già andato in gol quando giocava nella Juve Stabia in Serie B: firmò il 2-2 ad Ascoli il 7 febbraio 2020. Nell’altra sfida del raggruppamento, gli olandesi del Feyenoord a Rotterdam battono 2-0 gli scozzesi del Celtic Glasgow e comandano da soli con 3 punti.

Milan-Newcastle, serataccia rossonera: 0-0 e problemi muscolari per Maignan e Loftus-Cheek contro i britannici dell’ex Tonali. Al di là del punto che comunque muove la classifica in un girone di ferro, la buona notizia per il Diavolo è che la batosta rimediata nel derby di sabato contro l’Inter pare già alle spalle. Forse la visita di Ibrahimovic alla vigilia ha ridato morale alla squadra. Contro gli inglesi, infatti, il Milan sfoggia spirito e gioco. Purtroppo Leao è in serata no e spreca. Altro aspetto positivo di questa serata, il ritrovato feeling con i tifosi dopo l’1-5 nella stracittadina e i 5 derby persi in questo 2023. Errori di Leao a parte, al festival dello spreco in attacco partecipano un po’ tutti. Nell’altra partita del girone, il Paris Saint Germain a Parigi liquida 2-0 il Borussia Dortmund e guarda le altre dall’alto in basso. Ora riflettori puntati su Sporting Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter.