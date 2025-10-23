REGIONALI IN CAMPANIA/ Il 23 e il 24 novembre si vota, proseguono le ufficializzazioni delle candidature. Manuel Plazza in corsa nella circoscrizione di Caserta e provincia per la lista Dimensione Bandecchi

23 Ottobre 2025

di SERGIO TRASATTI/ In vista delle elezioni regionali del 23–24 novembre 2025, Manuel Plazza ufficializza la propria candidatura al Consiglio regionale della Campania nella circoscrizione di Caserta e provincia. Plazza correrà nella lista “Dimensione Bandecchi”, a sostegno di Stefano Bandecchi per la Presidenza della Regione. “Ho deciso di candidarmi per mettere la mia esperienza professionale e il mio impegno civico al servizio del territorio. Ho accompagnato giovani, startup e realtà locali: ora voglio tradurre queste competenze in politiche concrete per la nostra provincia”, ha dichiarato Plazza, che negli ultimi anni ha lavorato tra comunicazione, formazione e consulenza d’impresa.

I punti del programma di Manuel Plazza. Lui intanto precisa: “La candidatura nasce come scelta di servizio: ascolto dei bisogni delle comunità locali e proposte attuabili che migliorino la vita quotidiana di cittadini, famiglie e imprese”. Nel programma trovano spazio capitoli considerati urgenti per il casertano: sanità territoriale, occupazione giovanile, infrastrutture e valorizzazione delle risorse locali. Sul fronte sanitario, Plazza punta al rafforzamento dei presidi di prossimità, alla riduzione delle liste d’attesa e alla telemedicina nelle aree più disagiate.

Spazio ai giovani. Per loro Plazza propone incentivi alle PMI, sportelli per startup e percorsi formativi agganciati al tessuto produttivo. E ancora: in tema di sicurezza urbana e rigenerazione: manutenzione degli spazi pubblici, illuminazione e interventi per rendere i quartieri più vivibili. Capitolo infrastrutture: l’obiettivo è migliorare i collegamenti provinciali, potenziare il trasporto pubblico e accelerare la manutenzione della rete viaria.

Economia e cultura. Sul versante culturale ed economico, Plazza immagina un turismo integrato e progetti di sviluppo intorno ai siti strategici (Reggia di Caserta in primis) favorendo anche filiera corta e promozione delle eccellenze locali. Infine, il dossier digitalizzazione: “Portare la PA più vicino ai cittadini con servizi online efficienti e formazione alle competenze digitali”. Con Dimensione Bandecchi, Manuel Plazza si inserisce nel mosaico di candidature che animeranno il voto campano. E dal suo comitato assicurano: “La campagna elettorale metterà al centro risultati misurabili e un’agenda pragmatica costruita sul confronto con amministratori, imprese e terzo settore del territorio casertano”.

