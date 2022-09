RE CARLO III HA PARLATO ALLA NAZIONE/ Dopo la morte della Regina Elisabetta II, il nuovo sovrano del Regno Unito si è rivolto al suo popolo dicendo: “Prometto di servirvi per tutta la vita. Grazie Mamma. Conto su Camilla. William nuovo erede al trono”

di MARIO MEDORI/ Da Buckingham Palace Re Carlo III si è rivolto alla Nazione per il suo primo discorso dopo la morte della regina Elisabetta: “Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore. Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita”. Ha usato dunque la stessa formula che sua madre utilizzato 70 anni fa quando salì al trono. ”

La Regina Elisabetta fonte di ispirazione. Re Carlo si è rivolto alla Nazione, nel suo primo discorso da sovrano, per indicare la scomparsa Regina Elisabetta come: “Una fonte d’ispirazione per milioni di persone, per lui stesso e per la famiglia reale. La mia amata madre ha sempre avuto spirito di servizio e devozione al suo dovere, ma anche il suo calore umano. Per tutto questo, grazie”.

Le altre parole di Re Carlo III. Il nuovo sovrano britannico ha aggiunto: “Nel corso degli ultimi settant’anni abbiamo visto la nostra società trasformarsi in una società dalle molte culture e dalle molte fedi, e le istituzioni dello Stato sono cambiate a loro volta. Ma, in tutti i cambiamenti e le sfide, la nostra Nazione e la più ampia famiglia dei Regni, dei cui talenti, tradizioni e successi vado immensamente orgoglioso, hanno prosperato e fiorito. I nostri valori sono rimasti, e devono rimanere, costanti”.

La promessa come fece sua madre. Parafrasando quello che la stessa Regina Elisabetta dis se nel suo discorso di incoronazione, Re Carlo III ha poi dichiarato: “Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra Nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore. La Regina Elisabetta ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza. Le istituzioni dello Stato sono mutate ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire. I nostri valori devono restare saldi e costanti”.

Il pensiero per Camilla. Sulla sua consorte Re Carlo III invece ha detto: “E’ un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”.

William erede al trono. Re Carlo infine ha annunciato alla Nazione la nomina di William, suo primogenito, a nuovo erede al trono, come “principe di Galles”, e di Kate come Principessa di Galles: “William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni. Provo affetto per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita Oltreoceano”.