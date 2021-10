Rapporto annuale sulla professione del commercialista con approfondimenti su crisi d’impresa e bonus edilizi

Giovedì 7 ottobre , dalle 10 alle 13, presso il Palazzo dei Congressi di Roma e in diretta webinar, si terrà una mattinata di studio a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. L’incontro, prenderà il via alle 10:00 con uno spazio dedicato a sottolineare l’importanza del ruolo della Fondazione per i commercialisti e per il Paese, con interventi previsti di Nicola Cavalluzzo (Consigliere FNC), Andrea Foschi (Consigliere CNDCEC e Segretario Generale FNC) e Nicolò La Barbera, Consigliere FNC.

A seguire, il ricercatore della Fnc Tommaso di Nardo interverrà su “Evoluzione e prospettive della professione di Commercialista tra crisi economica e ripresa post pandemia”, illustrando i dati del Rapporto statistico 2021 sull’Albo dei commercialisti, appena pubblicato.

“Crisi d’impresa: il punto sul DL 118, le novità della transazione fiscale e le misure premiali per l’accesso alla composizione negoziata” è invece il titolo del successivo blocco tematico. Sul tema interverranno Cristina Bauco (Ricercatrice area giuridica FNC), Nicola Cavalluzzo, Andrea Foschi e Paola Rossi (Ricercatrice area fiscale FNC).

L’ultimo focus della mattinata sarà dedicato al Progetto Bonus edilizi/FNC e servirà a fare il punto sulle presunzioni secondo la Cassazione. Ne parleranno Giuseppe Avanzato (Ricercatore area fiscale FNC), Nicolò La Barbera, Pasquale Saggese (Ricercatore area fiscale FNC) ed Enrico Zanetti (Ricercatore area economico-statistica FNC).

Iscrizione e partecipazione – Per partecipare all’evento, sia in presenza che in diretta streaming è necessario registrarsi alla pagina: https://eventi.commercialisti.it/, indicando la modalità con cui si intende partecipare. L’evento è accreditato ai fini della FPC e consentirà l’acquisizione dei n. 3 CFP (di cui n. 1 CFP nelle materie obbligatorie). La partecipazione in presenza sarà rilevata direttamente presso la sede del convegno, mentre coloro che seguiranno l’evento in streaming dovranno compilare l’autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, www.commercialisti.it, nella Sez. Eventi, AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR.