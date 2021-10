Rapinatori entrano in un ristorante di Casavatore e tengono sotto la minaccia delle armi famiglie con bambini per compiere la rapina. La scena ripresa dalle telecamere

Due rapinatori entrano in un ristorante, a Casavatore, in provincia di Napoli, e puntano le armi contro le famiglie presenti, con bambini al seguito, per farsi dare denari e per costringere il gestore a dare loro l’incasso della serata. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere (a lato un fotogramma) di sorveglianza del ristorante e le immagini sono state poi diffuse da Internapoli e NanoTv e rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, che parla di vicenda “davvero inquietante”.

«Un episodio gravissimo sul quale le forze dell’ordine devono fare luce al più presto assicurando questi delinquenti alla galera. Oramai la violenza nel napoletano è fuori controllo e i rischi di trovarsi coinvolti in una sparatoria sono diventati inaccettabili. E’ giunto il momento di mettere in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare la criminalità in città e in provincia. Tolleranza zero contro questi mostri», commenta Borrelli.