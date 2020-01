Quella “goliardata” elettorale calabrese che somiglia tanto alla propaganda gastronomica del “capitano” in Emilia Romagna

di SERGIO SIMEONE – Sul Corriere della sera on line di ieri è stato pubblicato un video postato da un candidato della Lega alle elezioni regionali in Calabria, tal Alfio Baffa, il quale saluta gli amici immerso in una vasca da bagno con sigaro in bocca ed in mano una bottiglia di rum (foto a lato). Il video viene corredato dalla seguente didascalia: «Il candidato della Lega che imbarazza Salvini».

Il presunto «imbarazzato», noto anche come «il capitano», lo troviamo però a sua volta su diversi giornali (tra gli altri La Repubblica e La Stampa) nell’atto di baciare salumi e formaggi durante la sua tornée elettorale in Emilia Romagna. Immagine che lui stesso ha orgogliosamente diffuso postando il video sulla sua pagina Facebook.

“Similes cum similibus congregantur“, commenterà qualcuno prendendo a prestito da Cicerone la massima «I simili si accompagnano con i loro simili». Ma in realtà, i due, proprio simili non sono . Perché mentre il Baffa si è reso conto di aver fatto una cafonata (per usare un eufemismo) ed ha tentato di giustificarsi, sia pure in maniera goffa (”ma io volevo fare solo una goliardata”), il capitano, invece, pensa di aver fatto una elegante mossa di propaganda elettorale. Come quella del Papeete.