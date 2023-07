Quel ragazzo campione di tennis che ci ha ripagato delle sbandate della politica

di NUCCIO FAVA – Quest’afa terribile accresce anche paure e timori per problemi e difficoltà non risolti. In compenso a Wimbledon straordinaria vittoria del ventenne spagnolo.

La domenica mattina il portiere, per antica tradizione familiare, mi consegna di buon’ora i quotidiani del giorno, ma ieri era stranamente in ritardo e dalla finestra su Piazza Dante scopro strade deserte e rari passanti. Il caldo abnorme, che mi aveva assalito non appena aperta la finestra, era la sola spiegazione possibile della desolazione urbana incombente. Solo alcuni turisti si dirigevano imperterriti, nonostante tutto, verso il Colosseo anche con bambini piccoli affaticati ed incolonnati che piagnucolavano, richiedendo a ragione l’ennesimo gelato riparatore. Con lo sguardo in avanti riuscivo a seguire anche i pellegrini che cercavano ristoro nei vicoli del quartiere alla ricerca di ombra, anche invadendo chiese e monumenti per una sosta ristoratrice.

Questa calura insopportabile è un disastro per tutti e per tutte le attività di sostegno e di ristoro che, al tempo stesso, dovrebbero essere accompagnate dal largo consumo di bevande e frescure. L’impressione tuttavia è che questo gran caldo, destinato angosciosamente a proseguire ed aggravarsi e perdurare a lungo, mettendo per i suoi eccessi ingovernabili le stesse attività balneari e di turismo marino, atteso da molti come un bagno ristoratore.

Tuttavia la politica non ci dà tregua e restano aperte grosse questioni con in primissimo piano il problema della Giustizia, aggravato dalla sconcertante vicenda del figlio del presidente del Senato, dalle vicende imprenditoriali della ministra Santanché e dalle sortite del sottosegretario alla Giustizia, che non si dà pace di essere inquisito, da parte della Procura di Roma, per violazione di segreto di ufficio, temi che ricadono comunque sulla grande questione in campo, che potremmo ormai dire da sempre sul panorama della politica italiana, senza trovare mai una soluzione equilibrata e giusta, facendo addirittura temere un abbassamento del livello di guardia contro la mafia, tanto più grave dopo, finalmente, la scoperta di Matteo Messina Denaro, ricercato per tutta la vita e protetto addirittura nelle sue zone di origine da complicità e favoritismi di ogni genere.

Ci sono poi le ultime sparate estive del ministro Salvini, questa volta a favore di una cosiddetta “Pace Fiscale”, una forma sostanziale di nuovo condono ai danni del bilancio dello Stato e le tante spese da affrontare per rendere più civile la vita di milioni di famiglie. Solo la illustre presidente del Consiglio può fari finta che questi problemi non esistano o siano sostanzialmente e facilmente superabili come lo stesso enorme problema dei migranti, che richiederebbe una autentica cooperazione europea ed una capacità di dialogo e di confronto costruttivo con tutti i paesi dell’Europa.

In compenso, se così vogliamo dire, abbiamo ricominciato a respirare grazie al torneo più mondiale di tennis, intendo ovviamente Wimbledon, dove anche noi abbiamo fatto in fondo buona figura, ma il risultato più importante è stato raggiunto da uno straordinario ragazzo spagnolo, già numero 1 del tennis mondiale, che ha sconfitto per la prima volta alla sua età in modo bello e inequivocabile il più prestigioso tennista sulla scena da diversi anni. La partita è stata straordinariamente bella ed intensa, per tutti i 5 set con questo ragazzo dal sorriso allegro e canzonatorio, che ha provocato diluvi di applausi e ammirazione anche dalla parte di pubblico che fino all’ultimo ha tifato per il tennista serbo. Dopo questo incontro il tennis si potrebbe immaginare non più lo stesso e saranno i futuri tornei a darcene una conferma.