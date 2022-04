QUARTI DI FINALE AGRODOLCI/ Conference League: Zaniolo scatenato e la Roma travolge i norvegesi del Bodo. Terza semifinale europea in quattro anni per i giallorossi. Amarezza Dea: il Lipsia elimina l’Atalanta dall’Europa League, l’era Gasp è al capolinea

di FABIO CAMILLACCI/ Nelle Coppe europee prosegue il disastro del calcio italiano. Eliminata anche l’Atalanta in Europa League, vince e vola alle semifinali di Conference League solo la Roma. E così nel giro di 4 anni i giallorossi calano un tris fantastico, tre semifinali in tre competizioni diverse: Champions League nel 2018, Europa League nel 2021, Conference League nel 2022. Unica squadra italiana a riuscirci e soprattutto, ancora una volta, la Roma è l’unica compagine a tenere alta la bandiera dell’Italia in Europa. E come nelle precedenti due occasioni, i capitolini se la vedranno contro una squadra inglese: il Leicester che ha vinto 2-1 in casa del PSV Eindhoven. La speranza è quella di un’inversione di rotta dopo le precedenti eliminazioni in semifinale contro Liverpool e Manchester United.

Roma-Bodo Glimt 4-0: la vendetta è servita. In un Olimpico pieno in ogni ordine di posto e bollente, gli uomini di Mourinho, in un colpo solo, cancellano il 6-1 rimediato nel girone, il 2-1 dell’andata di questi quarti di finale e l’arroganza dei norvegesi palesata una settimana fa prima, durante e dopo la partita. Senza dimenticare la rissa scatenata negli spogliatoi dal tecnico Knutsen, squalificato e indagato dall’Uefa, unitamente al preparatore dei portieri romanisti Nuno Santos che sarebbe stato colpito con un pugno dall’allenatore del Bodo. Vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto la Roma si gode lo splendido poker condito dalla tripletta di un ritrovato Nicolò Zaniolo, letteralmente straripante (nella foto Gazzetta dello Sport la sua esultanza). Di Abraham la rete che apre le danze. Ora, come detto, il Leicester: andata in Inghilterra il 28 aprile, ritorno a Roma il 5 maggio. L’altra semifinale è Feyenoord-Marsiglia.

Amarezza Atalanta, il Lipsia manda a casa la Dea nei quarti dell’ex Coppa Uefa. Dopo l’1-1 in Germania, vittoria tedesca per 2-0 con doppietta dell’attaccante francese Nkunku. Adesso la stagione dei nerazzurri rischia di diventare fallimentare: da tempo fuori dalla Coppa Italia e attualmente ottavi in campionato. Forse l’era Gasperini è giunta al capolinea. Chissà cosa starà passando nella testa della famiglia Percassi, visto che in tribuna c’era anche il nuovo socio americano Steve Pagliuca. Tira aria di rifondazione. Splendido il pubblico bergamasco: gli applausi e i cori per la squadra al fischio finale, ci fanno scrivere che i tifosi atalantini sono gli unici vincitori di giornata. Queste, dunque, le semifinali di Europa League: West Ham-Eintracht Francoforte e Lipsia-Rangers Glasgow.