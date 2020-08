Putin annuncia che la Russia ha registrato il primo vaccino anti-covid, sviluppato dall’istituto Gamaleya

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riferito per oltre due ore, oggi pomeriggio, al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) sui rapporti avuti in agosto con il ministro della Giustizia Usa (nonché attorney general) William Barr, che voleva avere notizie sull’operato di agenti dell’intelligence americana in Italia […]