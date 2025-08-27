PROVINCIALI TERRIBILI/ Un grande Como spazza via una piccola Lazio e sogna, perla di Nico Paz su punizione. Il neopromosso Pisa frena la Dea. Juventus senza problemi contro il Parma. Il Cagliari riprende la Viola all’ultimo respiro

di FABIO CAMILLACCI/ Provinciali sugli scudi in questo primo week end di campionato. Dopo lo storico colpaccio della neopromossa Cremonese in casa del Milan, un’altra neopromossa, il Pisa, inchioda sul pareggio l’Atalanta a Bergamo. Il Como, invece, domina e batte la Lazio in riva al lago, la Juventus liquida il Parma all’Allianz Stadium e il Cagliari in Sardegna riprende la Fiorentina all’ultimo secondo del recupero. Adesso all’appello mancano i due posticipi del lunedi: il “Derby del Triveneto” Udinese-Verona e Inter-Torino.

Juventus-Parma 2-0. Senza entusiasmare la squadra di Tudor supera i ducali a Torino. Primo tempo con i bianconeri in pieno controllo del match: fanno la partita e spingono sull’acceleratore, ma, la difesa emiliana regge. Nella seconda frazione di gioco, Madama alza il ritmo e così, prima Conceiçao colpisce il palo, poi il neoacquisto David al59′ sblocca la gara con una zampata su assist di Yildiz. All’83’ bianconeri in 10 per l’espulsione di Cambiaso, ma, Vlahovic un minuto dopo chiude i conti ispirato sempre dal turco.

Il Como strapazza una brutta Lazio. Pressing a tutto campo, velocità, triangolazioni, verticalizzazioni: questo e tanto altro è il Como di Cesc Fabregas. Una squadra ricca di giovani talenti capitanati da Nico Paz, il migliore di tutti, e qualche senatore tipo Morata. Un mix letale di cui ha fatto le spese la Lazio di Maurizio Sarri. Al Giuseppe Sinigaglia c’è una sola squadra in campo: quella di casa. Biancocelesti non pervenuti e ancora oggi penalizzati dal mercato bloccato.

Tanto Como al Sinigaglia. Un possesso palla preciso manda in tilt i capitolini: nel primo tempo lariani vicini al vantaggio con Nico Paz, Rodriguez e Vojvoda. Nella seconda frazione di gioco, pronti via ed è Douvikas su splendido assist di Nico Paz a regalare il vantaggio ai comaschi. Al 63′ Castellanos pareggia ma il Var annulla per fuorigioco. Così, al 73′ è una magia su punizione di Nico Paz a mettere il punto esclamativo sul match; anche se il Como sfiora più volte il tris (foto a destra e in home page).

Atalanta-Pisa 1-1. Mezza stecca per mister Juric all’esordio ufficiale sulla pachina nerazzurra. Sono i toscani a passare in vantaggio grazie all’autogol di Hien che da due passi devia nella sua porta un cross di Angori al 26′. Al 50′ è un ritrovato Scamacca a pareggiare su assist di Pasalic. A quel punto il tecnico croato degli orobici getta nella mischia anche l’ex Lecce Krstovic ma il Pisa di Gilardino regge e torna a casa con un prezioso punto salvezza.

Cagliari-Fiorentina 1-1: Luperto riprende la Viola all’ultimo respiro. I rossoblù dominano la partita nel primo tempo sfiorando il vantaggio con Folorunsho: decisivo il salvataggio sulla linea di porta a opera di Gosens. Mandragora porta avanti i toscani a sorpresa al 68’, poi in pieno recupero Luperto incorna in rete il pari meritato degli uomini di Pisacane. Dunque, dopo aver ipotecato la qualificazione alla Conference League, mezzo passo falso per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli.