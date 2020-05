Procuratore della Repubblica di Taranto agli arresti domiciliari: accusato di corruzione in atti giudiziari. Coinvolti nell’inchiesta (della Procura di Potenza) anche un ex pm di Trani e un ispettore di polizia

Il Tribunale del Riesame di Taranto, in sede di appello, ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell’Ilva di Taranto, annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano, che respingeva l’istanza di proroga dell’uso dell’altoforno 2, che, quindi, non non verrà spento il 15 gennaio. L’Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 […]