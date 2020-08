Primo trapianto di utero in Italia: effettuato al Policlinico di Catania

LA MOTOGP DELLA PAURA/ In Austria sfiorato un altro dramma: Vinales costretto a lanciarsi dalla sua Yamaha per un problema ai freni. Alla fine trionfa per la prima volta il portoghese della Ktm Miguel Oliveira che beffa Espargaro e Miller. Gara agrodolce per Dovizioso che avvicina il leader del Mondiale Quartararo. Solo 9° Valentino Rossi

