PRIMO SORRISO FERRARI/ Formula 1, finalmente un podio per la “Rossa” al Mondiale 2025: lo centra Charles Leclerc, ottimo terzo in Arabia Saudita. Trionfa Piastri su una McLaren sempre più padrona. Piazza d’onore per Verstappen con la Red Bull. Bene il 18enne italiano Antonelli, 5° su Mercedes

di FABIO CAMILLACCI/ E’ stato un Gran Premio di Formula 1 emozionante fino all’ultimo giro quello andato in scena in Arabia Saudita. Vince un grande Oscar Piastri su McLaren, davanti al solito leone olandese Max Verstappen con la Red Bull. Splendido terzo posto per Charles Leclerc e la Ferrari. Era ora: primo podio per il Cavallino Rampante in questo Mondiale 2025. Mentre, l’australiano della McLaren trionfa per terza volta in cinque GP e si prende il primo posto della classifica piloti a scapito del compagno di squadra Lando Norris che chiude ai piedi del podio dopo una straordinaria rimonta a causa dei problemi avuti nelle qualitifiche del sabato.

Oscar Piastri: un fantastico bis. A sette giorni di distanza dal successo in Bahrain (il secondo stagionale dopo quello di Shanghai) il pilota australiano vince anche sul circuito cittadino di Gedda e vola al comando del Mondiale confermando che quest’anno sarà un duello tutto McLaren per il titolo di campione del mondo. Una lotta serrata fino all’ultima gara. Secondo gradino del podio per Max Verstappen, scattato dalla pole position. Per l’olandese volante missione vittoria compromessa da una penalità di cinque secondi per aver tagliato la prima curva nella bagarre con Piastri pochi secondi dopo il via; i 5 secondi di penalità li ha scontati in occasione dell’unico pit-stop effettuato.

La magia di Charles Leclerc. Antonelli precede Hamilton. Il principino monegasco ha sfoderato una prova davvero superlativa. Due i momenti simbolici della gara del ferrarista: quando è rimasto a lungo al comando della corsa ritardando al massimo l’unico pit-stop e quando nel finale ha resistito agli attacchi di Lando Norris. Quinto e sesto posto per le due Mercedes, con, rispettivamente, George Russell e l’italiano Andrea Kimi Antonelli. Il 18enne predestinato ha corso nonostante un malessere; dopogara difficile per lui a causa del gran caldo e degli elevati tassi di umidità. Nel finale comunque è stato bravo a respingere l’attacco di Lewis Hamiton.

La top ten completa e la situazione nel Mondiale. Per archiviare il discorso sulla gara: ottava e nona posizione per le Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon, mentre, il rookie franco-algerino Isack Hadjar chiude la zona punti in decima posizione sulla V-Carb di Racing Bulls. In classifica generale, Piastri ora comanda con 99 punti. A seguire troviamo: Norris a 89, Verstappen a 87, Russell a 73 e Leclerc staccatissimo con soli 47 punti. Il giovane Antonelli, invece, guadagna un paio di punti su Hamilton: 38 a 31 tra i due. Sul fronte Costruttori: McLaren sempre più padrona con 188 punti. Poi: Mercedes 111, Red Bull 89 e Ferrari 78. Insomma, la Ferrari rimane attardata su tutti i fronti; la speranza è che questo terzo posto di Leclerc in Arabia rappresenti davvero un importante punto di ripartenza.