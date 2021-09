Prete quarantenne agli arresti domiciliari a Prato con l’accusa di spaccio della cosiddetta “droga dello stupro” durante alcuni festini

di MARCO VALERIO/ Un copione perfetto per l’Italia al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe MotoGP. Trionfa Francesco Bagnaia in sella alla Ducati tenendo testa al leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha. Primo podio in carriera per Enea Bastianini della Esponsorama Racing che chiude […]