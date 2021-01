Presentato all’Istituto Spallanzani il vaccino italiano “ReiThera”: basterà una sola dose per immunizzare. Il governo ha contribuito alla ricerca

L’Italia è presente, attivamente, in due programmi importanti di produzione dei vaccini anti-covid: Pfizer e AstraZeneca, ma c’è di più: si è conclusa anche la fase di sperimentazione del vaccino italiano, come ha affermato in tv su Rai1 anche il ministro Di Maio. E la conferma è arrivata dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, alla presentazione all’Istituto Spallanzani dei risultati della Fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid ReiThera GRAd-CoV2: «L’Italia – ha affermato – è in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacita di generare tecnologia biomedica sofisticata».

«Puntiamo a sviluppare 100 mln di dosi di vaccino per anno. Il vaccino è stabile ad una temperatura tra 2 e 8 gradi», ha precisato la presidente dell’azienda Reithera, sviluppatrice del vaccino italiano, Antonella Folgore, spiegando: «Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer, che hanno avuto effetti indesiderati. Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante e il vaccino è ad una sola dose“.

A sua volta il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, alla presentazione dei risultati della Fase 1 della sperimentazione del Vaccino GRAd-CoV2 di ReiThera, ha affermato: «In questa fase 1 il vaccino Reithera ha dimostrato di essere sicuro, di avere capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile a quella di altri vaccini con due dosi. Il 92,5% dei vaccinati ha avuto livello di anticorpi rilevabili e con una singola dose abbiamo risultati in linea con Moderna e Pfizer”, ha aggiunto Ippolito alla presentazione dei dati fase 1 del vaccino italiano ReiThera. I livelli di anticorpi, ha detto Ippolito, “sono coerenti con uno schema di somministrazione singola e verosimilmente potranno aumentare con altre dosi. ora ci aspetta la fasde 2 per la quale è necessario l’impegnbo dello Stato». Inoltre Ippolito ha spiegato: «il 92,5% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi rilevabili. Comparando i dati di questo studio con Moderna e Pfizer siamo in linea e ci aspettiamo la capacità del vaccino di prevenire la malattia sostanzialmente come gli altri vaccini. Il protocollo lo sottometteremo alle agenzie regolatorie in tempi brevi e ipotesi è di chiudere fase 3 entro l’estate. Confrontando i dati del vaccino italiano ReiThera con i dati dei vaccini anti-Covid di Moderna e Pfizer vediamo che con una singola dose abbiamo risultati assolutamente in linea. Ma quale sarà il dosaggio finale lo decideremno alla fine di tutte le fasi di sperimentazione“.

«Proviamo a raggiungere una qualche indipendenza anche nella dotazione dei vaccini», ha sottolineato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 nella conferenza stampa. “Il Governo ha destinato risorse sufficienti a finanziare lo sviluppo successivo della sperimentazione di ReiThera – ha spiegato -. Il Governo, tramite una società pubblica, entrerà in ReiThera anche con una operazione di equity, e i contratti di sviluppo serviranno a finanziare la ricerca e una stabilizzazione incrementale della produzione».

Alla presentazione dei risultati del vaccino ReiThera all’ospedale Spallanzani è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Soeranza, il quale ha affermato: «Sono incoraggianti i primi risultati del vaccino sviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani. Se si confermeranno i dati ottenuti finora avremo nei prossimi mesi un vaccino efficace e sicuro con una sola dose invece che con due dosi. Sarà prodotto interamente nel nostro Paese. Ecco perché è importante continuare ad investire sulla ricerca italiana e sulle sue eccellenze scientifiche».