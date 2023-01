Precipita in Nepal aereo con a bordo 68 passeggeri e i 4 membri dell’equipaggio. Tutti morti

Disastro aereo in Nepal: tutti morti i 68 passeggeri (tra i quali molti stranieri: cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani) e i 4 membri dell’equipaggio. Il velivolo della Yeti Airlines è precipitato per cause in corso di accertamento. Secondo i media asiatici, l’aereo proveniva da Kathmandu e si è schiantato in fase di atterraggio in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Il velivolo ha preso fuoco.

Le immagini della sciagura pubblicate dal sito di Nepal Live Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l’aereo ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme.