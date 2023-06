Pio e Amedeo tra i premiati della XV edizione di “Marateale 2023” in programma dal 25 al 29 luglio a Maratea

Dopo il successo riscosso in tv con la seconda edizione di “Felicissima sera”, la coppia comica foggiana Pio e Amedeo si prepara a salire sul palco della XV edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” che si terrà dal 25 al 29 luglio a Maratea, la “perla del Tirreno”, all’Hotel Santavenere. Ai due mattatori – che ad ottobre torneranno in teatro in giro per l’Italia con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show” – verrà conferito il premio Marateale 2023 “per la capacità di leggere vizi e virtù della società italiana attraverso la lente d’ingrandimento di una straordinaria e intelligente ironia”, dichiarano gli organizzatori Antonella Caramia (Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione).

I due beniamini del piccolo e grande schermo Pio e Amedeo, nomi d’arte di Pio D’Antini e Amedeo Grieco, si contraddistinguono per la loro comicità disincantata e irriverente, caratterizzata da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero.

I nomi di Pio e Amedeo, tra i premiati, vanno ad aggiungersi a quello di Francesca Fagnani, annunciato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli sul programma dell’edizione 2023 di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” assieme agli altri nomi del cast artistico che saliranno sul palco della manifestazione.