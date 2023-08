PIENI POTERI AL MANCIO/ Il commissario tecnico nominato coordinatore di tutte le Nazionali azzurre di calcio. Entra nello staff anche Andrea Barzagli, campione del mondo nel 2006. L’Under 21 riparte da Carmine Nunziata

di FABIO CAMILLACCI/ Pieni poteri al Mancio. Roberto Mancini, infatti, è stato nominato coordinatore di tutte le Nazionali: dalla maggiore, di cui è anche commissario tecnico, all’Under 20. Come suo vice è stato scelto Alberto Bollini. Nel nuovo staff azzurro debutterà anche Andrea Barzagli: il campione del mondo 2006 si occuperà in particolare del lavoro dedicato alla fase difensiva. Tra le new entry anche Antonio Gagliardi, specialista tattico in campo.

Le altre scelte fatte del Consiglio Federale che si è riunito a Roma. Confermato Fausto Salsano, mentre Attilio Lombardo va a guidare l’Under 20. In quest’ultima selezione si registra l’ingresso di Francesco Antonioli, campione d’Italia con la Roma nel 2001: farà il preparatore dei portieri. L’Under 21 invece è stata affidata a Carmine Nunziata. A Maurizio Viscidi la formazione tecnica della base azzurra. E ancora, Bernardo Corradi c.t. dell’Under 19, Massimiliano Favo dell’Under 17.

Le decisioni FIGC sulla Serie C. Il Consiglio Federale ha ammesso l’Atalanta Under 23 in serie C al posto del Siena. Nel frattempo, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha annunciato che lunedi 7 agosto conosceremo gironi e calendario con la casella “x” destinata a essere occupata dalla Casertana. Prima di cominciare si aspetta comunque la decisione definitiva del Consiglio di Stato, l’ultima sui vari ricorsi presentati. L’inizio della stagione di C è fissato al 3 settembre.

Rimane da decidere il nuovo commissario tecnico dell’Italdonne. Intanto, sull’eliminazione delle azzurre ai gironi dei Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha detto: “Abbiamo sbagliato tutti: chi era in campo, chi in panchina, chi in FIGC. Dobbiamo imparare dalla cultura della sconfitta; anche io lo faccio, anche io cerco di imparare. Ora ripartiamo da questa sconfitta, lunedì incontrerò le azzurre e ci confronteremo”.

Gravina poi ha tracciato l’identikit del futuro c.t. dell’Italia femminile. In tal senso, il numero uno della Federcalcio ha dichiarato: “Stiamo cercando una persona che abbia capacità di dialogo e che possa capire, coccolare, valorizzare la sensibilità delle ragazze sposando il nostro progetto. Non sottovalutiamo l’appuntamento della Nations di League di settembre con un girone tremendo con Spagna, Svizzera e Svezia, ma è solo una prima ripartenza”.