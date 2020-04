Piccola eccezione al “Tutti in casa”: una passeggiata di un genitore con figli minorenni nei dintorni

Un solo genitore può camminare con i figli minori “purché in prossimità della propria abitazione”. Lo precisa l’ennesima circolare inviata dalla ministra dell’Interno, prefetto Lamorgese, ai prefetti per fornire “chiarimenti” sul divieto di assembramento e spostamenti. Si tratta di indicazioni, spiega il capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, da trasmettere alle forze di polizia “quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure e la ragionevole verifica dei singoli casi”. La circolare diffusa dal ministero dell’Interno è stata criticata dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, perché a suo avviso rischia di creare un effetto psicologico che potrebbe vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti finora. Ma in realtà risponde all’esigenza di tener conto delle sofferenze di bambini che vivono in case molto piccole e prive di balconi e magari in famiglie numerose. L’importante è che i genitori si attengano all’esigenza di limitare queste uscite per frequenza e distanze.