PIANETA MOTORI/ La nuova stagione MotoGP e il futuro di Valentino Rossi a 41 anni. Intanto, il Dottore incappa in una gaffe dimenticando Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio

di FABIO CAMILLACCI/ Il 2020 sarà un anno importante per Valentino Rossi per una serie di motivi, ma soprattutto perchè il 16 febbraio prossimo compirà 41 anni e di conseguenza, il “Folletto di Tavullia” dovrà decidere cosa fare nel 2021: continuare a correre nella MotoGP o appendere il casco motociclistico al chiodo? Senza dimenticare che l’8 marzo il “Circus” del Motomondiale ripartirà da Losail con il Gran Premio del Qatar. Quindi, si tornerà a fare sul serio. E in vista del nuovo campionato del mondo di motociclismo, i primi di febbraio a Sepang andranno in scena i consueti test invernali. Intanto, il Dottore tiene banco per la gaffe fatta nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

La gaffe di Vale. Recentemente, il centauro pesarese ha guidato la Mercedes Formula 1 a Valencia nel famoso test organizzato dalla Monster e che ha consentito al campione britannico della F1 Lewis Hamilton di correre con la Yamaha M1 di Rossi. Ripensando a questo test e al passato dove aveva provato anche la Ferrari, Valentino ha dichiarato di essere stato l’unico a potersi vantare di aver guidato sia la Ferrari che la Mercedes F1: “Ci pensavo l’altra notte, posso dire di essere l’unica persona al mondo ad aver provato sia la Ferrari che la Mercedes, giusto? L’unico al mondo, pensa te che figata”. Il Dottore però si è clamorosamente dimenticato di Michael Schumacher, il quale, dopo aver trionfato più volte con la “Rossa” ha anche guidato la monoposto della Casa di Stoccarda per tre stagioni. E prima del tedesco, a dirla tutta, ci fu anche l’argentino Juan Manuel Fangio al volante sia di Mercedes che di Ferrari, tra l’altro iridato con entrambe le vetture (nella foto: Rossi con Schumacher).