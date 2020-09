Pestaggio mortale a Colleferro: 4 gli energumeni arrestati per aver picchiato a morte il ragazzo di colore che aveva difeso un amico

Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l’omicidio di Willy Monteiro (foto), il 21enne picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di individui tra i 22 e i 26 anni di Artena, adusi ad addestrarsi nelle arti marziali. I quattro, che si erano allontanati dopo l’aggressione su un’auto di grossa cilindrata, sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri della compagnia di Colleferro al centro di Artena. Tutti con precedenti di polizia, sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. Sono stati raggiunti in pochi minuti grazie alla conoscenza del territorio, in particolare del comandante di Stazione di Colleferro, arrivato immediatamente sul luogo del pestaggio.

Willy, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ospedale. E’ stato “punito” per aver difeso poco prima un amico: questa la ricostruzione del delitto fatta dagli investigatori sulla base delle testimonianze raccolte. Il ragazzo avrebbe difeso poco prima un suo compagno durante una lite (forse per una ragazza) con uno dei quattro arrestati, separandoli. Dopo qualche minuto il ragazzo è stato raggiunto dai quattro aggressori, che lo hanno pestato lasciando a terra in fin di vita. Secondo quanto si è appreso successivamente, altri due ragazzi, che, avendo assistito al pestaggio, sono intervenuti a sostegno di Willy, sono stati rimasti picchiati e feriti, giudicati in ospedale guaribili in 10 giorni.

Gli inquirenti stanno valutando se attribuire alla violenza usata contro il giovane di Paliano anche l’aggravante del movente razziale