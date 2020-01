Per l’allerta smog prorogate le limitazioni alla circolazione delle auto nelle città del centro-nord. Ed è polemica sul tipo di provvedimento

L’allerta smog continua a rimanere alta nel centro nord perché peggiora la qualità dell’aria. E le città adottano i blocchi della circolazione. A tenere banco è il ‘caso’ Roma, con 8 centraline su 13 che sforano il limite di legge giornaliero di Pm10 e dove infuria la polemica sullo stop ai diesel fino agli Euro6. Blocco previsto fino a giovedì.”Pensare alla salute dei cittadini diventa una colpa“, scrive su Facebook l’assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese.

A Milano i nuovi divieti scattano in anticipo. “Siamo in emergenza”, dice l’assessore alla Mobilità del capoluogo lombardo, Marco Granelli, che chiede alla Regione di affrontare l’emergenza smog in modo strutturale. Diciannove i giorni da quando, a Milano e nelle città della ‘bassa’ lombarda, sottolinea Legambiente Lombardia “si è cominciato a respirare ininterrottamente aria con livelli di polveri sottili mediamente doppi rispetto a quelli che la normativa europea considera tollerabili per la salute umana”.