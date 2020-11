Per la prima volta una donna alla guida dell’Università romana La Sapienza: Antonella Polimeni, preside della Facoltà di Medicina

Per la prima volta una donna alla guida dell’Università La Sapienza: Antonella Polimeni, attuale preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria, è la nuova Rettrice della più grande università europea. La nuova rettrice è stata eletta per il sessennio 2020-2016 dalla comunità accademica alla prima tornata elettorale, ottenendo la maggioranza assoluta, pari a 2.529,74 voti su 4.170,32 voti totali, raggiungendo la percentuale del 60,7%.

Succede a Eugenio Gaudio, che ha guidato la Sapienza dal 2014 al 2020.

Biografia. Nata a Roma nel 1962, Antonella Polimeni si è laureata nel 1987 in Medicina e chirurgia, specializzata in Odontostomatologia (1990) e Ortognatodonzia (1993), perfezionata in Alimentazione in età pediatrica e in Management sanitario, direttrice del Dipartimento ad attività integrata testa collo del Policlinico Umberto I di Roma e presso l’Università di Roma La Sapienza, è professoressa ordinaria di Malattie odontostomatologiche, presidentessa del Collegio nazionale dei professori universitari di Discipline odontostomatologiche e, eletta per il triennio 2013-16 componente del Consiglio d’amministrazione, prima donna in rappresentanza di tutti i professori ordinari; dal 2014 dirige l’Unità operativa complessa di Clinica odontostomatologica e coordina inoltre il Comitato scientifico dell’Ecm (Educazione Continua in Medicina).

Il suo interesse scientifico primario ha sempre riguardato l’età evolutiva: la sua attività si è distinta nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica con particolare riferimento alle problematiche relative al cavo orale come segni di malattie sistemiche, e all’approccio dell’intercettamento delle patologie dento-maxillo-facciali in età precoce. Dal 2000 è stata titolare di numerosi insegnamenti dei corsi di studio de La Sapienza: il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e Protesi dentaria, quello in Biotecnologie mediche e in Igiene dentale, fino alle scuole di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica, Otorinolaringoiatria e Ortognatodonzia. Tra le sue pubblicazioni, oltre ai numerosi articoli apparsi su riviste scientifiche: Manuale di terapia miofunzionale (con P. Cozza e De Toffol, 2002); Laser e odontoiatria pediatrica (con K. Roly, 2012); Odontoiatria pediatrica (2012); Patologia degli organi di senso (con G. Iannetti, R. Filipo, P. Pivetti, 2014).