PELLEGRINI UOMO DERBY/ Lorenzo torna “il Magnifico” e lancia la Roma nella stracittadina della Capitale. Lazio, profondo rosso: terza sconfitta in quattro partite

di ALESSIA ALIMONDA/ Derby della Capitale: un grave errore di Nuno Tavares spiana la strada ai giallorossi che agganciano il Milan al secondo posto. I biancocelesti si rammaricano per l’occasione sprecata da Dia e il palo di Cataldi nel recupero. Decide un gol di Lorenzo Pellegrini al 38′. Dunque, proprio come nella scorsa stagione, proprio come con Ranieri, ancora una volta la mossa a sorpresa, decisiva, capace di cambiare le sorti del derby. Matchwinner Lorenzo Pellegrini: l’uomo più discusso di questo inizio di stagione in casa giallorossa. Doveva giocare al massimo un tempo, è stato in campo invece 72 minuti; con il gol nel primo tempo che ha regalato la vittoria alla Roma e permesso a Gasperini di cancellare lo scivolone interno con il Torino.

Corsi e ricorsi storici. Pellegrini non giocava da oltre 4 mesi (4 maggio 2025) e l’ultimo gol su azione lo aveva segnato proprio alla Lazio, nel derby del 5 gennaio scorso. Per i biancocele sti, invece, terza sconfitta in 4 partite e un inizio stagionale incolore. Il nervosismo finale, cartellino rosso per Belahyane e Guendouzi, e il palo colpito da Cataldi, hanno fatto da contraltare a una partita giocata a tratti in modo timido, almeno all’inizio, e poi sulla scia della rabbia agonistica. Sbagliata la scelta iniziale di Dia, che si è divorato un gol clamoroso; mentre Castellanos quando è entrato si è reso pericoloso in ogni frangente di gioco.

Le scelte dei due tecnici. Sarri recupera Rovella in extremis e si affida a Dia e Pedro in attacco, al posto di Castellanos e Cancellieri. Gasperini invece si gioca la carta Pellegrini dal via con Rensch a sostituire il debilitato Wesley. La partita fatica a decollare anche per il grande caldo. Sarri decide di non concedere verticalizzazioni alla Roma del Gasp che mette proprio Pellegrini a francobollo su Rovella per togliere idee ai biancocelesti. Ne viene fuori una sfida piena di falli e con poche emozioni. La Lazio peraltro dopo appena 12 minuti perde Dele-Bashiru per un problema al flessore della coscia destra; al suo posto entra Belahyane.

La cronaca. I primi pericoli sono tutti di marca biancoceleste: Pedro e Tavares calciano alto da buona posizione, Zaccagni impegna Svilar da fuori e Rovella mette dentro un pallone velenosissimo su cui Dia e Zaccagni non arrivano per il tap-in vincente. Poi, però, a passare in vantaggio è la Roma, grazie alla pressione alta che è il credo gasperiniano per eccellenza: Rensch ruba palla a Tavares, serve Soulé che regala a Pellegrini l’assist del vantaggio. Lollo esulta quasi in lacrime per un gol che marchia a fuoco la sua rinascita. Di fatto, il primo tiro in assoluto della Roma, ma, decisivo. Poi, sull’unico cross indovinato da Angelino, Rensch sfiora anche il raddoppio.

Il finale incandescente. Il problema della Roma è la stanchezza, le idee latitano, Dovbyk (subentrato a Ferguson) non riesce mai a far risalire la squadra. La pressione biancoceleste cresce con il passare dei minuti, pure per la rabbia agonistica della Lazio; anche troppa, perché prima rischia Luca Pellegrini per un fallo su Rensch e poi il rosso arriva per Belahyane, reo di aver “tacchettato” il polpaccio di Koné. Ma come ogni derby, non è ancora finita: una magia di Cataldi si stampa sul palo in pieno recupero, mentre Guendouzi si fa espellere al fischio finale per qualche parola non proprio dolce nei confronti dell’arbitro Sozza. Finisce così, con la Sud in festa e qualche altra scintilla sparsa in campo.