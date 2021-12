Patrick Zaki, scarcerato 24 ore dopo la decisione dei giudici, abbraccia la mamma e ringrazia gli italiani dicendo: “Voglio tornare a Bologna”. Il 1° febbraio l’udienza che dovrebbe consentirglielo

Patrick Zaki è stato scarcerato da un commissariato di Mansura, come annunciati ieri. Appena uscito, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha abbracciato la madre (foto a sinistra). “Tutto bene”: queste le prime parole che ha pronunciato, parlando in italiano, appena rilasciato. ‘Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all’Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto’, ha detto parlando con l’ANSA, appena arrivato a casa della famiglia a Mansura dopo essere stato rilasciato. L’abbraccio è avvenuto in una stretta via su cui affaccia il commissariato, fra transenne della polizia del traffico e un camion con rimorchio. Per abbracciare la madre Patrick ha lasciato a terra un sacco bianco di plastica che portava assieme a una borsa nera.

“Un abbraccio che vale più di tante parole.Bentornato Patrick!”. Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, postando una foto dell’abbraccio tra Zaki e la sorella all’uscita dal carcere.

“Aspettavamo di vedere quell’abbraccio da 22 mesi e quell’abbraccio arriva dall’Italia, da tutte le persone, tutti i gruppi e gli enti locali, l’università, i parlamentari che hanno fatto sì che quell’abbraccio arrivasse”. Così all’ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia commenta la notizia del rilascio di Zaki. “Un abbraccio – dice Noury – soprattutto ai mezzi di informazione che hanno tenuto alta l’attenzione per questi 22 mesi. Ora che abbiamo visto quell’abbraccio aspettiamo che questa libertà non sia provvisoria ma sia permanente. E con questo auspicio arriveremo al primo febbraio, udienza prossima”.