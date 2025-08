PASOLINI A LADISPOLI/ Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana: nuova presentazione del libro di Paolo Cochi sul giallo legato all’omicidio del grande poeta

di MARIO MEDORI/ Sabato 2 agosto si è svolta la cerimonia di premiazione per la seconda edizione della “Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana”, ideata da Margherita Frappa, nonché Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli. Il tutto è andato in scena a piazza Rossellini. La Biennale di Ladispoli, un evento di prestigio che ha coinvolto circa 200 artisti provenienti da 29 Paesi. Ma nei prossimi giorni sono in programma anche altri grandi appuntamenti.

Il 9 agosto ad esempio è prevista una nuova presentazione ufficiale del Libro (edito nel 2018) sull ‘omicidio di Pierpaolo Pasolini: ucciso la notte tra l’1 e il 2 novembre 1975. Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla strana e discussa morte di uno dei più grandi poeti, registi e intellettuali del ‘9 00. Opera che l’ autore Paolo Cochi, documentarista e scrittore, pubblicò assieme ai compianti avvocato Nino Marazzita e professor Francesco Bruno.

L’appuntamento. L’incontro avverrà presso il centro d’arte e cultura, sabato 9 agosto alle 18,00 in Via Settevene Palo Nord. Sarà dunque l’occasione per riproporre l’ultimo testo scritto da Paolo Cochi. Il primo di una serie di incontri di presentazioni di libri e documentari sui casi più oscuri di cronaca nera che ancora oggi sono di estrema attualità, senza un colpevole e di cui si dibatte da anni.

L’altro evento in cartellone. Il successivo appuntamento, invece, tratterà il caso del delitto di via Poma: l’omicidio irrisolto avvenuto a Roma il 7 agosto 1990. Un documentario della serie DOC crime trasmesso e divulgato all’isola del cinema e trasmesso da Extea TV e dal Canale 122 del digitale terrestre.