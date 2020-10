Parigi ferito gravemente con due colpi di fucile davanti alla sua chiesa un prete ortodosso di nazionalità greca

Un prete ortodosso, di nazionalità greca, è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. L’aggressore è in fuga, riferisce la polizia. Secondo quanto si apprende dalla tv Bfm, il prete, che ha 52 anni, è stato colpito da un uomo armato di fucile mentre stava chiudendo la chiesa.

Sul movente dell’atto le autorità non hanno ancora lasciato trapelare se propendono per un’azione terroristica legata agli ultimi eventi in Francia o per un atto di criminalità comune.

Il prete è stato centrato da due colpi di arma da fuoco all’addome ed è attualmente curato in emergenza sul posto, dove si trovano diverse ambulanze. Nel quartiere, interamente transennato dalla polizia, è in corso una caccia all’uomo per neutralizzare l’aggressore. Il religioso sarebbe in prognosi riservata ma cosciente.