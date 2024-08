PARIGI 2024, RAGAZZE DA SOGNO!/ La spedizione azzurra chiude nel migliore dei modi questi Giochi Olimpici: l’Italvolley femminile infrange uno storico tabù vincendo la medaglia d’oro nella finale contro gli Stati Uniti. Coach Velasco un vincente mago della mente, Egonu, Danesi e Sylla strepitose. E l’Italia nel medagliere fa meglio di Tokyo

di FABIO CAMILLACCI/ La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici per l’Italia della pallavolo era un tabù, una sorta di ossessione. Un obiettivo mai raggiunto: nemmeno ai tempi del “Dream Team” maschile formato da fenomeni come Lucchetta, Gardini, Tofoli e quel Giani oggi coach della Francia oro a Parigi 2024 nel torneo maschile. Adesso, invece, grazie all’Italvolley femminile guidata da un tecnico vincente come Julio Velasco, quell’oro che ci è sempre mancato è realtà. Solo applausi, tanti applausi per Paola Egonu e compagne capaci di asfaltare in finale le statunitensi campionesse in carica.

Un 3-0 senza storia. Danesi, Sylla, la stessa super Egonu (Mvp con 22 punti) e le altre ragazze sono letteralmente superlative. I parziali non lasciano alcun dubbio: 25-18, 25-20, 25-17. Un match dominato dall’inizio alla fine, con un avvio strepitoso: la nostra Nazionale aggredisce subito intimorendo le avversarie. Azzurre perfette in difesa e in attacco: ricezione impeccabile, muri insuperabili e schiacciate da urlo. Un cocktail letale per le americane. Dominano il gioco e gli scambi. Piccolo black-out sul 15-7 che consente agli Stati Uniti di tornare in partita per il primo set.

Coach Velasco allora chiama timeout e risveglia le sue atlete. Da quel momento in poi l’Italia non si ferma più, chiude sul 25-18 il primo set gettando le basi per la grande gioia finale. Nel secondo parziale, gli USA abbozzano una reazione e tengono fino all’8-8. Ma è un fuoco di paglia. I muri di Danesi e Fahr fanno la differenza, insieme alla varietà dei colpi di Sylla ed Egonu. Ogni tentativo di rientro delle rivali viene neutralizzato. Antropova e Bosetti sono letali e anche il 25-20 che sancisce il 2-0 è servito.

L’apoetosi. Nel terzo set le azzurre sono brave a stroncare subito la reazione d’orgoglio delle statunitensi con uno straordinario turno in battuta di Orro: due ace e sette punti consecutivi per il 12-6 che sa tanto di verdetto definitivo. E così è perchè Antropova e Sylla completano l’opera facendo volare la squadra sul 25-17 che fa esplodere la grande festa. Lacrime di gioia anche per il sergente di ferro Julio Velasco: un nome, una garanzia di successo. Un autentico mago della mente.

Il bilancio della spedizione azzurra a Parigi 2024. Con l’oro dell’Italvolley femminile si chiudono nel migliore dei modi questi Giochi Olimpici ricchi di soddisfazioni per i nostri colori: 40 medaglie come a Tokyo ma 12 ori rispetto ai 10 di 3 anni fa. E poi: 13 argenti e 15 bronzi. Un bottino che consente all’Italia di chiudere al 9° posto nel medagliere (in Giappone chiudemmo al decimo posto), alle spalle della Corea del Sud e davanti alla Germania. Un medagliere dominato dalle superpotenze Cina e Stati Uniti. Ottimo terzo posto per il Giappone, mentre la Francia padrona di casa è quinta.