PARIGI 2024, ALTRI ORI AZZURRI/ Due italiane sul podio della ginnastica artistica: oro ad Alice D’Amato, bronzo per Manila Esposito. Tiro a volo: nello skeet misto trionfano Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. 5000 metri donne: splendida Nadia Battocletti

di MARCO VALERIO/ E’ stata un’altra grande giornata per l’Italia alla XXXIII Olimpiade: due ori e un meraviglioso bronzo sub iudice. Nadia Battocletti, infatti, è splendida quarta nei 5000 metri con il nuovo record italiano: 14’31″64. Oro alla kenyota Chebet davanti alla connazionale Kipyegon e all’olandese Hassan. Successivamente, è arrivata, però, la squalifica per la Kipyegon dopo i colpi che si è scambiata in gara con l’etiope Tsegay. Il bronzo è dunque della Battocletti. Ma per festeggiare bisogna aspettare l’esito del ricorso presentato dall’atleta squalificata.

Alice D’Amato scrive la storia nella ginnastica artistica. Dopo aver visto sfumare per due volte le possibilità di medaglia nell’all-around e nelle parallele asimmetriche, l’azzurra torna a brillare e lo fa nel miglior modo possibile. La 21enne genovese sale sul podio nella trave compiendo un’autentica impresa per il movimento italiano in una finale con atlete del calibro di Simone Biles e Rebeca Andrade. La D’Amato con 14.366 punti si lascia alle spalle: la cinese Zhou Yaqin e l’altra azzurra Manila Esposito che completa un podio azzurro da favola con la medaglia di bronzo.

L’altro acuto azzurro nell’undicesima giornata di Parigi 2024. Tiro a volo: nello skeet misto, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, conquistano la finalissima battendo la coppia statunitense formata da Vincent Hancock e Jewell Austen Smith. Il 45-44 finale racconta di una gara decisa solo all’ultimo piattello.

Gli altri azzurri dell’atletica. Fausto Desalu si qualifica per le semifinali dei 200 metri. Il velocista azzurro chiude la propria batteria di qualificazione al secondo posto: 20″26 il suo crono. Bene anche Filippo Tortu che accede alle semifinali dei 200 metri. L’azzurro con il tempo di 20″29, chiude al terzo posto la sua batteria, decisa al fotofinish per le posizioni alle spalle del vincitore Tebogo (Botswana).

Ciclismo su pista. Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan fanno segnare il quarto tempo nelle qualifiche della gara di inseguimento a squadre. Gli azzurri, chiudendo in 3:44.351, sfideranno in semifinale l’Australia, vincitrice delle qualifiche con un ottimo crono: 3:42.958. L’altra semifinale: Gran Bretagna-Danimarca.

Pallavolo maschile. Una partita ai limiti della follia, apre all’Italvolley le porte delle semifinali, dove sfiderà la Francia. Contro il Giappone: all’inferno e ritorno. Gli azzurri sotto di due set grazie a un Ishikawa semplicemente straordinario, reagiscono e ribaltano i nipponici. Michieletto e compagni, infatti, dopo essere arrivati a un passo dall’eliminazione nel terzo set, riescono a ritrovarsi fino a portare la sfida al quinto dove è decisivo Russo che mette a segno i punti della vittoria e il 17-15.