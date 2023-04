PAPA FRANCESCO IN UNGHERIA: Un nuovo, appassionato discorso per una pace giusta in Ucraina

Papa Francesco è tornato a far sentire la sua voce e il suo angosciato monito per la fine della guerra in Ucraina è in viaggio e lo ha fatto già nella prima delle tre giornate in Ungheria iniziate oggi. Ma durante questa visita, il Pontefice affronterà anche temi quali il futuro del cristianesimo, l’unità in Europa, l’immigrazione e i rifugiati, fino alla “sfida ecologica”.

E l’accoglienza che gli hanno riservato la presidente ungherese Katalin Novak e il presidente ungherese Orban è stata in sintonia con le parole di Francesco: “Santissimo Padre! Gli ungheresi e milioni di persone in tutto il mondo vedono in Lei l’uomo della pace! Sperano che Lei possa parlare. Parlare con Kiev e Mosca, con Washington, Bruxelles, Budapest e con tutti coloro senza i quali non può esserci pace. Qui, a Budapest, Le chiediamo di voler benevolmente intercedere personalmente per una pace giusta il prima possibile”.