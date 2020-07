PAPA EMERITO IN LUTTO/ E’ morto Georg, il fratello maggiore di Joseph Ratzinger

E’ morto all’età di 96 anni a Ratisbona, in Germania, monsignor Georg Ratzinger, fratello maggiore del Papa Emerito Joseph Ratzinger, 93 anni. Proprio per stare accanto al fratello gravemente malato Benedetto XVI si era recato a sorpresa in Baviera, dal 18 al 22 giugno. Il fratello maggiore di Ratzinger è stato per trent’anni direttore del coro maschile di voci bianche del duomo di Ratisbona.

La nota di Vatican News. Nella nota si legge: “Con la sua scomparsa Joseph Ratzinger, che il 18 giugno scorso ha voluto affrontare il viaggio in aereo per rivedere il fratello morente, perde l’unico membro della famiglia rimasto ancora in vita. Divenuti sacerdoti lo stesso giorno, i due fratelli (uno musicista e maestro di un coro famoso, l’altro teologo quindi vescovo, cardinale e Papa) sono stati sempre molto uniti”.

L’ultimo incontro tra i due fratelli. Il legame tra Georg e Joseph è stato confermato anche dalla decisione a sorpresa di Benedetto XVI di recarsi a Regensburg, il 18 giugno scorso. Una visita durata poi solo pochi giorni, ma che inizialmente sembrava doversi prolungare. Dopo un paio di giorni e diversi incontri tra i due fratelli, Joseph Ratzinger ha iniziato a fare altre visite (il cimitero dove sono sepolti genitori e sorella, il Duomo e la casa dove aveva vissuto da professore). Infine, dopo avere incontrato anche il nunzio apostolico in Germania, monsignor Nikola Eterovic, Benedetto XVI ha deciso di rientrare a Roma il 22 giugno. Meno di dieci giorni dopo, Georg è deceduto.