PANCHINE, NUOVO GIRO DI VALZER/ Dopo il breve amore estivo con Gattuso, patron Commisso ha scelto: è Vincenzo Italiano il nuovo allenatore della Fiorentina. Duro commento dello Spezia: accuse alla Viola e al tecnico. Adesso per i liguri in pole c’è proprio l’ex gigliato Iachini

di FABIO CAMILLACCI/ La notizia era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale: il nuovo allenatore della Fiorentina è Vincenzo Italiano. Prende il posto di ben due tecnici: di Giuseppe Iachini e del suo successore Rino Gattuso che ha divorziato dal patron italo-americano Rocco Commisso dopo pochi giorni di matrimonio. Dunque, alla fine, dopo un lungo tira e molla, lo Spezia e il club gigliato hanno raggiunto l’intesa per liberare il mister artefice della storica promozione in Serie A e della recente salvezza. Vincenzo Italiano con la Viola ha firmato un contratto biennale fino al 2023. Per la cronaca, Gattuso è ancora a caccia di un ingaggio, mentre il Tottenham alla fine ha scelto Nuno Espirito Santo. Chissà se i tifosi degli Spurs saranno contenti di questa scelta di secondo piano dopo essersi ribellati alle opzioni Fonseca e Gattuso.

Dura la reazione del club ligure. Il patron statunitense Philip Raymond Platek Jr, infatti ha commentato: “In questi ultimi giorni abbiamo dovuto affrontare una situazione impensabile e irrispettosa per il club, per la città e per tutti i tifosi che amano le Aquile. Noi crediamo nelle strette di mano. Crediamo nei contratti firmati. Crediamo nelle parole dette. Crediamo nella lealtà. Sulle ali dell’entusiasmo di una salvezza eccezionale e spinti dalla passione che abbiamo sentito fin dal nostro arrivo in città, abbiamo cercato di portare avanti il nostro programma, convinti che alla fine ne sarebbe valsa la pena per il bene dello Spezia Calcio. Per chi avrebbe dovuto esaltarla, la maglia delle Aquile non era però evidentemente una priorità”.

La chiosa di Platek e il futuro per la panchina dello Spezia. Il proprietario del club ligure ha aggiunto: “Non possiamo permettere a nessuno di mancare di rispetto alla storia e alla tradizione sportiva dei tifosi e della città, quindi abbiamo atteso fino a trovare il giusto accordo per concludere la vicenda”. Frecciate alla Fiorentina e allo stesso Italiano: ma nel calcio di oggi inutile stupirsi dei voltagabbana di turno. E adesso lo Spezia deve correre ai ripari per trovare un nuovo allenatore. Il casting è già cominciato. Secondo i soliti ben informati, in pole c’è proprio l’ex Fiorentina Iachini. Ma si fa anche il nome di Marco Giampaolo. La suggestione di turno è Domenico Tedesco attualmente allo Spartak Mosca. In seconda fila: Davide Nicola, Fabio Liverani, Rolando Maran e Roberto Venturato.