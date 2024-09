PALLONE D’ORO: I CANDIDATI/ Dopo 21 anni finisce l’era di Messi e Ronaldo esclusi dalle 30 nomination. In pole per la vittoria ci sono: Rodri, Bellingham, Vinicius e Lautaro. Gasperini e Ancelotti in lizza per il premio di miglior allenatore dell’anno. Prima calciatrice italiana in corsa: Manuela Giugliano della Roma

