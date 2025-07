PACE A GAZA/ Michel Emi Maritato delegato per l’Italia alla Jalsa Salana UK 2025: “Combattere l’islamofobia è un dovere. L’Islam è più vicino al Cristianesimo di quanto possiamo immaginare”

di MARCO VALERIO/ Si terrà nei giorni 25, 26 e 27 luglio nel Regno Unito, l’edizione annuale della Jalsa Salana: la più importante convention internazionale della comunità islamica Ahmadiyya, che da oltre un secolo promuove la pace, il dialogo interreligioso e la fratellanza tra i popoli. Alla manifestazione sarà presente anche Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela, in qualità di delegato ufficiale per l’Italia, su invito personale dell’Imam Ataul Wasih Tariq, guida spirituale e figura di riferimento per il dialogo con le istituzioni europee.

Le parole di Maritato. Il presidente di Assotutela ha dichiarato: “Combattere l’islamofobia è un dovere morale e civile. L’Islam, nella sua essenza spirituale e pacifica, è molto più vicino al Cristianesimo di quanto spesso immaginiamo: entrambi insegnano amore, tolleranza, rispetto e umiltà”. Il presidente di Assotutela ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente l’Imam Ataul Wasih Tariq per l’invito e per il costante impegno nel costruire ponti tra religioni e popoli.

Il pensiero per la pace nella Striscia di Gaza. In tale contesto, infatti, Maritato e l’Imam sono stati promotori di un’iniziativa negoziale per la pace a Gaza, proprio insieme allo stesso Wasiq, a nome di Assotutela, rafforzando l’impegno dell’associazione per la diplomazia dei popoli e la tutela dei diritti umani. La Jalsa Salana rappresenta una pietra miliare nell’incontro tra culture e spiritualità. Nata in India nel 1891, oggi si celebra in oltre 200 Paesi e richiama ogni anno decine di migliaia di partecipanti.