OSIMHEN E LAUTARO STAPPANO LA SERIE A/ Sono i gol dei due bomber a lanciare Napoli e Inter nella prima giornata di campionato. Gli altri anticipi: Fiorentina travolgente a Genova, mentre Bonazzoli firma il blitz del Verona a Empoli

di FABIO CAMILLACCI/ Il massimo campionato di calcio è ripartito proprio nel giorno della morte del decano degli allenatori: Carletto Mazzone, una vita trascorsa prima in campo, poi in panchina. Se ne va un simbolo verace del nostro amato calcio, e la Serie A lo omaggia giustamente con un minuto di silenzio prima delle partite in programma per la prima giornata. Si riparte dai gol di due bomber di razza come Osimhen e Lautaro che lanciano Napoli e Inter. Poker della Fiorentina a Marassi contro il Genoa. Colpo corsaro ma di misura per il Verona a Empoli.

Il nigeriano e l’argentino subito in vetta alla classifica marcatori con due reti. Due splendide doppiette per stappare il campionato e far capire a tutti che saranno loro i condottieri delle due squadre che quasi sicuramente si contenderanno lo scudetto fino all’ultimo turno. Osimhen e il Napoli campione d’Italia non hanno dato scampo al neopromosso Frosinone di Di Francesco. Allo Stirpe, pronti via e i ciociari passano in vantaggio su calcio di rigore. Ma è un vantaggio effimero, quasi casuale alla luce del dominio partenopeo. E puntualmente gli ospiti ribaltano tutto con il gol di Politano e i due di Osimhen per il 3-1 finale.

Stadio Meazza di Milano: è Lautaro show. Il “Toro” mata il Monza senza affanni. Il campione del mondo timbra il cartellino da attaccante di razza con una rete per tempo. Squadra brianzola non pervenuta. Bene il neoacquisto nerazzurro Arnautovic autore dell’assist del 2-0 definitivo. Viola scatenata al Ferraris di Genova: match senza storia con i gigliati sul doppio vantaggio dopo 11 minuti grazie ai sigilli di Biraghi e Bonaventura. Arrotondano Gonzalez e Mandragora. Di Biraschi il gol della bandiera genoana nell’1-4 fiorentino. Al Castellani di Empoli è, invece, uno degli ultimi arrivati a regalare i tre punti al Verona: gol vittoria firmato da Bonazzoli all’esordio con la maglia dell’Hellas.