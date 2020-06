Operazione di polizia nelle province di Trapani e di Caserta con arresti di favoreggiatori del boss latitante Messina Denaro di associati ai casalesi

Fondi neri, corruzione, appalti pilotati: è per queste accuse che la Guardia di Finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Ciro Borriello, espressione del centrodestra e considerato vicino alle posizioni di Salvini. Con lui agli arresti altre cinque persone. Si […]