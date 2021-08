OLIMPIADI, 5° ORO PER L’ITALIA/ Una splendida medaglia azzurra che arriva dal mare: nella vela trionfano Caterina Banti e Ruggero Tita. Male gli sport di squadra maschili: Italbasket eliminata dalla Francia, Italvolley battuta dall’Argentina

di FABIO CAMILLACCI/ La XXXII Olimpiade della storia regala all’Italia il quinto oro. A Tokyo 2020 stavolta la medaglia più preziosa arriva grazie a Caterina Banti e Ruggero Tita nella Medal race dei Nacra 17: uno degli eventi olimpici della vela. Nel medagliere adesso l’Italia è 12° con 29 medaglie: 5 ori, 9 argenti e 15 bronzi.

La regata finale. Il duo azzurro già sicuro dell’argento, chiude al sesto posto conquistando così i punti necessari per centrare l’oro. Gli unici avversari rimasti in lizza, i britannici Gimson e Burnet, precedono i due italiani ma soltanto al quinto posto; piazzamento insufficiente per la rimonta in classifica.

Atletica azzurra. Il sudafricano naturalizzato italiano Zane Weir è in finale nel getto del peso. Con la misura di 21.25 è terzo nel gruppo B e vola in finale con la quinta misura assoluta. Niente da fare invece per Leonardo Fabbri. Nei 110 ostacoli, Paolo Dal Molin è in semifinale.

Male gli sport di squadra. L’Italbasket esce a testa alta: in semifinale ci va la Francia. La squadra di coach Meo Sacchetti combatte fino alla fine ma la spuntano i transalpini per 84-75 grazie al trio Gobert, Fournier e Batum. Tra gli azzurri, bene Fontecchio. Male, invece: Melli, Mannion e Tonut. Esce anche l’Italvolley maschile sconfitta 3-2 dall’Argentina.