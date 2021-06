Ok del ministero della Salute al mix di vaccini per la seconda dose di chi ha ricevuto per la prima AstraZeneca o J&J. Riprogrammato il piano con le Regioni

Via libera del ministero della Salute al mix di vaccini la seconda dose dei vaccini per le persone in età inferiore ai 60 anni che hanno ricevuto la prima di J&J o AstraZeneca. Anche la Campania si adegua. ‘Stiamo riprogrammando con le Regioni, dando supporto nelle riprenotazioni e andando a bilanciare con riserve strategiche. Abbiamo bilanciato con 11 Regioni per mitigare i disagi ai cittadini‘, dice il generale Figliuolo. Si lavora inolyre all’ipotesi di arrivi anticipati di dosi Pfizer e Moderna per rifornire i centri vaccinali.

Intanto tutta l’Italia, o quasi, è pronta a tornare ad aprire tutte le attività in zona bianca. E con il green pass (il certificato verde digitale) che potrebbe arrivare prima di luglio, data in cui è previsto quello europeo, per spostarsi da uno Stato all’altro dell’Unione. In settimana potrebbe già riunirsi un Consiglio dei ministri per ufficializzare e limare i dettagli della bozza del nuovo decreto che introdurrà il nuovo lasciapassare.

Intanto i dati della pandemia nel nostro paese continua ad essere incoraggianti ma ancora “altalenanti”: ieri sono stati 1.255 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (fonte: il ministero della Salute). Lunedì erano stati 907. Sono invece 63 le vittime in un giorno, mentre lunedì erano state 36. Il tasso di positività è dello 0,6%, in calo rispetto all’1,1% del giorno precedente. Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 32 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 26 (ieri erano stati 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.333, in calo di 132 unità rispetto a ieri.

Oggi Codogno è covid free: per la prima volta nella cittadina del Lodigiano dove è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia, quello di Paziente 1, dall’aggiornamento quotidiano dei casi comunicato da Ats, nessuno dei residenti è positivo. A renderlo noto è il sindaco Francesco Passerini spiegando che “dal 20 febbraio dell’anno scorso non era mai successo. Erano diversi giorni che monitoravamo la situazione in attesa di raggiungere questo traguardo che è un ulteriore passo verso la normalità che ci manca tantissimo. Era un ‘sogno’ che aspettavamo fa quasi 16 mesi”.