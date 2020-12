Nuovo sanguinoso attentato terroristico in Germania: a Treviri una Range Rover si lancia sulla folla nella via dello shopping. 4 passanti uccisi e 15 feriti

Nuovo sanguinoso attentato terroristico in Germania. In pieno centro a Treviri una Range Rover, con a bordo due persone, si è lanciata contro i pedoni che passeggiavano in una via del centro, considerata la via dello shopping, uccidendone quattro e ferendone una quindicina. Uno dei due uomini che erano a bordo della potente auto è stato arrestato. Un comunicato della polizia dà un bilancio e una versione diversa: “Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte”. La polizia ha scritto rivolgendosi su Twitter ai residenti con questo messaggio: “Per favore evitate la zona”. Testimoni raccontano di gente che “volava in aria”.

Oltre alle due vittime, ci sarebbero almeno 15 persone “gravemente ferite” dall’urto con l’auto che ha attraversato a tutta velocità la via dello shopping di Treviri.

