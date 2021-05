Nuovo consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato: presidente Nicoletta Giadrossi, amministratore delegato Luigi Ferraris

Oggi si è riunita l’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato italiane che ha approvato il Bilancio di esercizio 2020, caratterizzato da un utile di 41 milioni di euro, a valle dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 31 marzo 2021.

Chi è Nicoletta Giadrossi. Nata a Trieste nel 1966, Nicoletta Giadrossi si è laureata presso Yale University in Mathematics and Economics nel 1988, con Mba conseguito presso Harvard Business School nel 1992.

Da maggio 2016 è Consigliere di Fincantieri. Tra gli incarichi, dal 2011 è membro del Cda di Faiveley Transport e dal 2013 di Bureau Veritas. Dal 2015 è Senior Advisor di Bain Capital Partners. È stata membro indipendente dei consigli di amministrazione di Aker Solutions e dell’Università degli Studi di Trieste. È inoltre stata presidente di Technip France Sas, membro dei Cda di Technip India, di Aker Solutions Angolan JV e di GE Capital Italia, nonché Presidente del Cda di Dresser Rand. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1988 come consultant presso The Boston Consulting Group, dove è rimasta fino al 1994. Nel 1995 è entrata in General Electric Company, dove ha ricoperto ruoli manageriali strategici nelle varie divisioni del gruppo fino al 2005.

Dal 2005 al 2006 è stata operating partner presso Lbo France a Parigi, fondo di private equity focalizzato su società small e mid cap nei settori costruzioni, ingegneria e impantistica, dove era responsabile per la gestione delle società in portafoglio. Nel 2006 ha fondato H.F.M., una holding di private equity. Dal 2009 al 2012 è stata Vice President & General Manager, Europ e, Middle East and Africa di DresserRand, società operante nel comparto dei macchinari per il settore Oil&Gas ed energie rinnovabili, dove era responsabile di un budget di 1,7 miliardi di dollari. Tra gli altri incarichi, dal 2012 al 2014 è stata Executive Vice President/Head of Operations e membro del Consiglio di amministrazione di Aker Solutions Asa ad Oslo, operatore globale nel settore dei servizi e impianti offshore Oil&Gas, con responsabilità su nove business unit. Dal 2014 al 2016 è President Region A (Europe, Africa, Middle Est, Russia, India) di Technip, società leader nei servizi di ingegneria e tecnologie nei settori dell’energia e delle infrastrutture.