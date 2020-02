Nuovo attentato in Germania: un uomo si lancia con l’auto sulla folla durante una manifestazione di carnevale ferendo gravemente una trentina di persone

Un automobilista tedesco di 29 anni è piombato sulla folla durante la manifestazione di carnevale a Volksmarken ferendo gravemente una trentina di persone, tra cui anche diversi bambini. Secondo la polizia “è stato un gesto intenzionale, ma non un attentato”, mentre per il ministro dell’Interno dell’Assia l’ipotesi dell’attentano non si può ancora escludere.

In Germania non è la prima volta che avvengono episodi del genere e tutti originati da propositi terroristici, anche se attuati da squilibrati.