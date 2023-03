Nuovo appello di “Alarm phone” per il salvataggio di 47 migranti su un barcone partito dalla Libia

L’ong Alarm phone – dopo un primo tweet in cui rilanciava le richieste di salvataggio di migranti in mare, informando di aver perso i contatti con le 47 persone a bordo – ha lanciato un nuovo tweet con il quale annuncia che le persone in difficoltà sul barcone proveniente dalla Libia hanno chiamato di nuovo per chiedere soccorso.

“Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità – ha avvertito stamattina Alarm phone – i migranti sono esausti e ancora in mare, a combattere vento e condizioni meteo avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio prima possibile”.

Insomma è evidente che le partenze verso una presunta salvezza continuano ad essere lanciati da disperati che si allontanano da paesi insicuri alla ricerca di accoglienza e che le tragedie del mare non scoraggiano coloro che anelano a una fuga da paesi dove è impossibile qualunque speranza di salvezza.