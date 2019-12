NUOVI PROSECCO BAR ANCHE NEL 2020

Nel 2020 aumenterà il numero dei Prosecco Bar nel mondo. Agli attuali 18 propri spazi che Bottega spa ha aperto in vari continenti e a bordo di alcune navi da crociera, si aggiungeranno nuove location, come ha annunciato l’azienda trevigiana, a partire dall’aeroporto di Napoli (va ad aggiungersi agli aeroporti di Milano, Bologna e Roma), di Joannesburg, Londra e, verosimilmente, anche in Svizzera e in Portogallo.

I Prosecco Bar portano, ognuno, ad un giro d’affari annuo di circa un milione di euro e rappresentano, perciò, non solo una visibilità internazionale del marchio ma anche un vero business.