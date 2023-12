Nuova giornata di attacchi tra Israele e i palestinesi arroccati nella Striscia di Gaza: si blocca di nuovo la liberazione degli ostaggi

Borrell è stato interrotto dagli altri speaker che gli hanno fatto notare che alcuni partecipanti avevano iniziato ad uscire dall’aula. “Le persone stanno lasciando la sala? Perchè?“, ha chiesto l’Alto rappresentante senza ricevere risposte. “Probabilmente ho detto qualcosa di scomodo, ma le Nazioni Unite hanno detto chiaramente che quello che è successo in un caso era stato riconosciuto” come carneficina “e quello che sta succedendo a Gaza è un altro” caso di carneficina. “Perchè non si può accettare questo alto numero di vittime civili, anche se ovviamente Israele ha il diritto di difendersi. Come ho detto un orrore non può giustificarne un altro, c’è stato l’orrore ma l’orrore non può giustificarne un altro. E la comunità internazionale ha più volte fatto sentire la sua voce chiedendo di porre fine a questo orrore“, ha aggiunto.

Ma sta di fatto che l’Esercito israeliano ha dispiegato, nella Striscia di Gaza, la ‘Brigata Kfir’, nata nel 2005 e che da allora non aveva mai partecipato a operazioni delle forze israeliane nell’enclave palestinese. La Brigata, specializzata in lotta al terrorismo e combattimento in aree urbane, è impegnata – secondo un comunicato dei militari israeliani – in operazioni per “localizzare i tunnel” usati da Hamas e “distruggere” il gruppo dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele. I militari della Brigata Kfir sono impiegati insieme al “genio, alle forze corazzate e all’artiglieria” che operano nel nord della Striscia di Gaza per “sconfiggere il nemico e portare a termine compiti aggiuntivi volti a consentire alle Forze di difesa di Israele di continuare le manovre nella zona. Sinora, stando a quanto comunicato, i soldati della Brigata ha individuato “oltre 30 tunnel” e “diretto” un centinaio di attacchi dell’artiglieria, “distruggendo” obiettivi di Hamas.