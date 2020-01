Nove religiosi indagati dalla Procura di Prato per presunti abusi sessuali su minori. La comunità già soppressa dal Vaticano

5 sacerdoti, un frate e 3 religiosi sono stati indagati dalla Procura di Prato per presunti abusi sessuali su minori. L’inchiesta coinvolge i 9 religiosi dell’ex comunità ‘Discepoli dell’Annunciazione‘ soppressa dal Vaticano a dicembre in seguito a una visita canonica (la foto si riferisce al trasloco). Lo scrive oggi il quotidiano La Nazione.

Presunte vittime degli abusi sono due fratelli, minori all’epoca dei fatti, affidati dai genitori alla comunità, dalle cui dichiarazioni a distanza di anni sarebbe nata l’inchiesta.