NOTTI MAGICHE/ Champions: per l’Inter a Barcellona uno spettacolare 3-3 che sa tanto di qualificazione agli ottavi di finale. Poker Napoli all’Ajax e passaggio del turno anticipato per la super squadra di Spalletti

di FABIO CAMILLACCI/ Rispetto al martedi, è stato un mercoledi di Champions League splendido per le squadre italiane. Quasi trionfale per l’Italia che porta una squadra e mezza agli ottavi di finale. Al Napoli contro l’Ajax al “Maradona”, bastava un pareggio per superare con due turni d’anticipo la fase a gironi, e invece i partenopei hanno dato un’altra lezione di calcio agli olandesi vincendo per 4-2; mentre l’Inter esce dal Camp Nou di Barcellona con un rocambolesco 3-3 e mette più di un piede negli ottavi. Adesso, infatti, alla ritrovata compagine di Simone Inzaghi, basterà battere il modesto Viktoria Plzen mercoledi 26 ottobre al Meazza. Nell’altra partita, il Bayern passa per 3-0 in casa del Viktoria e supera il turno in anticipo. Classifica: Bayern Monaco 12 punti, Inter 7, Barcellona 4, Viktoria 0.

Spettacolo e girandola di gol al Camp Nou. Grande prova di gioco, carattere e personalità da parte dei nerazzurri che ritrovano i gol di Lautaro. E alla fine, c’è anche il rammarico di aver visto sfumare la vittoria in pieno recupero. Tante emozioni in terra catalana: Barça in vantaggio con Dembélé al 40′. Squadre al riposo sull’1-0 per i blaugrana. Nella ripresa, veemente reazione interista. Dzeko e compagni sfruttano nel miglio re dei modi la disastrosa fase difensiva dei padroni di casa e ribaltano il risultato con Barella al 50′ e Lautaro Martinez al 63′. Lewandowski trova il 2-2 all’82’, ma Gosens (nella foto Gazzetta dello Sport: la sua esultanza) riporta l’Inter avanti all’89’ prima del nuovo pareggio del centravanti polacco al 92′. Per gli ospiti, apnea finale nei 6 minuti di recupero, conditi però dal clamoroso errore di Asslani murato da Ter Stegen.

Napoli, missione compiuta. Nella quarta giornata del Gruppo A, la spumeggiante squadra di Spalletti batte 4-2 l’Ajax e stacca aritmeticamente il pass per gli ottavi rimanendo in vetta al girone a punteggio pieno. Ennesima straordinaria prova degli azzurri. Pronti via e Lozano al 4′ sblocca la gara con un tocco morbido di testa. Raspadori raddoppia al 16′ con un siluro all’incrocio. Secondo tempo: al 49′ Klaassen accorcia le distanze di testa, ma Kvaratskhelia al 62′ firma il tris su rigore. Il penalty di di Bergwijn all’83’ riporta sotto i Lancieri prima del sigillo del rientrante Osimhen al 90′. Nell’altra sfida, il Liverpool cala un 7-1 a Glasgow contro i Rangers. Pertanto: Napoli 12 punti, Liverpool 9, Ajax 3, Glasgow 0. Adesso l’obiettivo dei partenopei è conservare il primo posto, fondamentale in vista del sorteggio per gli ottavi di finale.