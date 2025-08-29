NONNA SPRINT/ La scienza studia Emma Mazzenga: a 92 anni corre come una ventenne

29 Agosto 2025

di ALESSIA ALIMONDA/ A 92 anni, Emma Mazzenga non è una nonna come le altre. Originaria di Padova, ex insegnante di chimica, ha rivoluzionato il concetto di vecchiaia e di invecchiamento attivo, trasformandosi in una leggenda dell’atletica master e in un vero e proprio enigma per la scienza. Con ben 11 titoli mondiali, 31 europei e 115 italiani, Emma dimostra che l’età è solo un numero. Il suo straordinario caso ha attirato l’attenzione di scienziati italiani e americani, che stanno studiando il suo corpo per svelare i segreti della longevità.

Un talento sbocciato in tarda età. La carriera di Emma nell’atletica è iniziata tardi, solo dopo i 50 anni. Ma da quel momento non si è più fermata, macinando record su record. Attualmente detiene quattro primati mondiali di categoria e ha recentemente battuto due volte il record dei 200 metri. La sua filosofia di vita è semplice ma potentissima: “Il segreto è non fermarsi mai”. La comunità scientifica ha scoperto che le sue fibre muscolari sono paragonabili a quelle di una settantenne in salute, mentre la sua ossigenazione muscolare è addirittura simile a quella di una ventenne. In particolare, la sua funzione mitocondriale – la capacità delle cellule di produrre energia – è conservata in modo straordinario.

​Il segreto della longevità: mai smettere di muoversi. ​Emma ha sempre creduto nel potere rigenerante dello sport. Nonostante gli impegni di una vita, ha mantenuto un legame costante con l’attività fisica. Il suo messaggio è un invito chiaro a tutti, specialmente agli anziani: non rinunciare mai al movimento. Non serve essere atleti professionisti, l’importante è non restare fermi. La sua alimentazione è semplice ed equilibrata, composta da pasta, riso, pesce, carne e un bicchiere di vino. A questo si aggiungono controlli medici regolari e un’attenzione particolare al benessere interiore, alimentato dalla gioia di fare ciò che ama.

Un caso unico per la ricerca. I ricercatori che la stanno studiando sono sbalorditi. Chris Sundberg, coinvolto in una ricerca sul rallentamento dell’invecchiamento muscolare, ritiene che Emma rappresenti un esempio rarissimo di perfetta comunicazione tra cervello, nervi e muscoli, un fenomeno che solitamente si deteriora con l’età. Anche Marta Colosio, ricercatrice alla Marquette University, è incredula: “Non ho mai visto nulla di simile. Sta invecchiando, certo, ma riesce a compiere azioni che per altri, alla sua età, sono impossibili”. ​Il 3 agosto, Emma ha compiuto 92 anni, ma la sua energia non accenna a diminuire. Dopo la prossima gara, in programma a ottobre, si sottoporrà a ulteriori analisi da parte degli studiosi. Il suo messaggio finale riassume una vita intera di passione e vitalità: “Vivo alla giornata, ma mi diverto ancora”.

