Nona notte in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. I medici confermano: “costante miglioramento”

Nona notte “tranquilla” per Silvio Berlusconi nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da mercoledì scorso per una infezione polmonare insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica. Lo fanno sapere i medici curanti, precisando che per oggi non è previsto nessun bollettino. L’ultimo aggiornamento medico, rassicurante seppur cauto, risale a ieri mattina, quando i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno firmato la terza nota congiunta in dieci giorni: parola d’ordine “costante miglioramento” in un quadro che resta comunque da cure intensive.