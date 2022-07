Nessuna condanna della Corte d’assise di Cassino (dopo una camera di 9 ore) per la morte di Serena Mollicone avvenuta ad Arce due anni fa

I giudici della Corte d’Assise di Cassino, dopo una camera di consiglio fiume durata quasi 9 ore, hanno assolto la famiglia Mottola dall’accusa dell’omicidio di Serena Mollicone, morta ad Arce nel giugno del 2001, con la formula “per non avere commesso il fatto“ e per gli altri due imputati: Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo, accusato di concorso esterno in omicidio, e l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano (al quale era contestato il favoreggiamento) con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Dopo la lettura della sentenza ci sono stati momenti di forte tensione sia nell’aula che all’esterno del palazzo di giustizia (foto), con un tentativo di aggressione nei confronti di alcuni imputati al punto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine per riportare la calma. Nessuna condanna, quindi, per Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna Maria. I tre erano accusati di omicidio volontario e la Procura aveva sollecitato condanne fino a 30 anni. “Oggi è uscita fuori la verità, lo abbiamo sempre detto che eravamo innocenti“, il commento a caldo di Franco e Marco, mentre qualcuno gridava “assassini” e “vergogna“. Dal canto suo la Procura prende atto della decisione della corte ammettendo però di avere fatto tutto il possibile in questi anni per arrivare ad una verità su quanto accaduto nella caserma dei carabinieri di Arce e annunciando che farà ricorso in appello. “E’ una meschinità ma non ci fermiamo, la verità è ben altra“, ha detto lo zio di Serena, Antonio Mollicone.

Insomma l’impianto accusatorio non ha retto al vaglio dei giudici di primo grado. Secondo l’accusa Serena sarebbe stata uccisa all’intero della caserma da Mottola jr (che utilizzò la porta in legno della foresteria come arma per uccidere: il cranio della ventenne fu sbattuto violentemente contro lo stipite al culmine di una lite). Serena morì, secondo quanto accertato da consulenze e perizie, dopo 5 ore di agonia a causa del nastro adesivo sulla bocca e sul naso. Secondo l’accusa i genitori del giovane Mottola si sarebbero invece occupati dell’occultamento del cadavere. Sempre in base all’impianto accusatorio, la giovane, “dopo il violento colpo contro la porta cadde priva di sensi a causa di alcune fratture craniche ma poteva essere soccorsa – spiegava la ricostruzione della perizia del medico legale di parte -. Fu lasciata, invece, in quelle condizioni per quattro-sei ore prima di essere uccisa dal nastro adesivo che gli era stato applicato sulla bocca e sul naso provocandone il soffocamentIl movente, secondo la Procura di Cassino, era legato ad una lite che Marco Mottola aveva avuto con Serena alcune ore prima. “Serena – ha spiegato il pm di Cassino – quel giorno si era recata dal dentista a Sora e poi salì a bordo dell’auto di Mottola per un passaggio. Con lui si fermò davanti ad un bar dove fu vista litigare con il giovane”.

La ragazza andò, quindi, in caserma per recuperare dei libri che aveva lasciato in auto e lì, sosteneva l'accusa, venne aggredita. Il pubblico ministero ha affermato, inoltre, che furono i genitori di Mottola ad occuparsi dell'occultamento del cadavere. La notte tra il primo e il 2 giugno di 21 anni fa "Franco e Anna Maria Mottola portano il corpo di Serena nel bosco", un elemento che, sempre secondo l'accusa, è confermato anche dall'analisi dei tabulati telefonici e dal racconto di un testimone. In quel boschetto, a 8 chilometri da Arce, Serena fu ritrovata la mattina del 3 giugno 2001: il corpo in posizione supina in mezzo ad alcuni arbusti, la testa, con una vistosa ferita, avvolta in un sacchetto di plastica, mani e piedi legati con scotch e fil di ferro. Nastro adesivo anche su naso e bocca. I giudici della Corte d'Assise non hanno accettato questa ricostruzione dei fatti e hanno deciso di assolvere anche Quatrale e Suprano.