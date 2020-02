Nel tamponamento scoppia l’airbag e muove un bambino di 2 mesi che viaggiava nell’«ovetto» sul sedile accanto al padre

Avrebbe compiuto oggi 2 mesi di vita. E’ morto per lo scoppio dell’airbag nell’auto guidata dal padre. E’ accaduto ieri a Pisa. La vettura sulla quale viaggiava la famiglia (sul sedile posteriore la madre e l’altro figlio più grande) è stata coinvolta in un banale incidente stradale. Il piccolo era posizionato nell’ovetto sul sedile del passeggero quando avvenuto il tamponamento con altre due vetture. Vane le cure immediatamente praticate al piccolo in ospedale: nel tamponamento lo scoppio dell’airbag ha investito il neonato causandogli un trauma cranico e toracico. In ospedale i medici hanno tentato di salvargli la vita ma non c’è stato niente da fare ed è morto verso le 22.30. La famiglia è originaria dell’Albania ma da tempo abita in provincia di Pisa..